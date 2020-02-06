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Sabiha Gökçen Havaalanı'nda meydana gelen kaza sonrası kapatılan pist uçuşlara açıldı
6 saat önce
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
Dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:24
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