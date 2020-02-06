Sabiha Gökçen Havaalanı'nda meydana gelen kaza sonrası kapatılan pist uçuşlara açıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sabiha Gökçen Havaalanı'nda meydana gelen kaza sonrası kapatılan pist uçuşlara açıldı - Son Dakika Dünya

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda meydana gelen kaza sonrası kapatılan pist uçuşlara açıldı

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda meydana gelen kaza sonrası kapatılan pist uçuşlara açıldı, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.


Dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.

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Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:24 
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