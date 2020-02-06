Sabiha Gökçen Havaalanı'nda meydana gelen kaza sonrası kapatılan pist uçuşlara açıldı

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Kazayla gündeme gelen Pegasus, 2019 yılının ilk yarısında 13 milyon 860 bin yolcu taşıdı

NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi

Çin'in en büyük ikinci şirketi Tencent, koronavirüsten ölenlerin sayısını 24 bin olarak duyurdu