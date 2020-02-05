Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler - Son Dakika Dünya

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamayıp parçalara ayrılan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının yeni görüntüleri ulaştı.

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamayıp parçalara ayrılan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının yeni görüntüleri ulaştı.


İzmir-İstanbul seferini sırasında kaza yapan Açelya isimli Boeing 737-800 model uçak, Marmara Denizi üzerinden TSİ 18 sularında iniş yaptığı sırada piste tutunamayıp kayarak parçalara ayrıldı ve alev aldı.

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Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:54 
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