Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler

İzmir-İstanbul seferini sırasında kaza yapan Açelya isimli Boeing 737-800 model uçak, Marmara Denizi üzerinden TSİ 18 sularında iniş yaptığı sırada piste tutunamayıp kayarak parçalara ayrıldı ve alev aldı.

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