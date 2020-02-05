Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler - Son Dakika Dünya

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamayıp parçalara ayrılan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının yeni görüntüleri ulaştı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamayıp parçalara ayrılan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının yeni görüntüleri ulaştı.

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:18 
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