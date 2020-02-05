Son Dakika › Dünya › Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler - Son Dakika Dünya
Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler
6 saat önce
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamayıp parçalara ayrılan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının yeni görüntüleri ulaştı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamayıp parçalara ayrılan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının yeni görüntüleri ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:18
Son Dakika Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısı 8-10 aylık süreçte geliştirilebilir