Sabiha Gökçen Havaliman'ından, uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havaliman'ından, uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havaliman'ından, uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması

7 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, kaza sonrasında kapanan pistin saat 04.00 itibarıyla tüm uçuşlara açılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havaliman'ından, uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, kaza sonrasında kapanan pistin saat 04.00 itibarıyla tüm uçuşlara açılacağı bildirildi.

Havalimanının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, akşam saatlerinde havalimanına iniş yapan bir uçağın pistten çıkması sonucu herkesi derinden yaralayan bir kaza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kazada, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrasında kapanan pistimiz bugün saat 04.00 itibarıyla tüm uçuşlara açılacaktır. Uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında tüm yolcularımız ilgili hava yollarından bilgi alabilirler."

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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