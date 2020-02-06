Sabiha Gökçen Havaliman'ından, uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, kaza sonrasında kapanan pistin saat 04.00 itibarıyla tüm uçuşlara açılacağı bildirildi.

Havalimanının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, akşam saatlerinde havalimanına iniş yapan bir uçağın pistten çıkması sonucu herkesi derinden yaralayan bir kaza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kazada, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrasında kapanan pistimiz bugün saat 04.00 itibarıyla tüm uçuşlara açılacaktır. Uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında tüm yolcularımız ilgili hava yollarından bilgi alabilirler."