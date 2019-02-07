Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da 12'nci oldu
37 dakika önce
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılında ulaştığı 34 milyon 58 bin adet yolcu sayısı ile Avrupa'nın en büyük 12'nci havalimanı oldu.
İstanbul Sabiha Gökçen
Uluslararası Havalimanı, 2018 yılında ulaştığı 34 milyon 58 bin adet yolcu sayısı ile Avrupa
'nın en büyük 12'nci havalimanı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:05
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