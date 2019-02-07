Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da 12'nci oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da 12'nci oldu

37 dakika önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılında ulaştığı 34 milyon 58 bin adet yolcu sayısı ile Avrupa'nın en büyük 12'nci havalimanı oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da 12'nci oldu, System.String[]
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılında ulaştığı 34 milyon 58 bin adet yolcu sayısı ile Avrupa'nın en büyük 12'nci havalimanı oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:05 

İstanbul, Sabiha Gökçen, Avrupa, Ekonomi
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