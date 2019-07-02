Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi.

1 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi., System.String[]
Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonların karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:39 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen, 3. Sayfa
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