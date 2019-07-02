Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi.
1 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi.
Sabiha Gökçen
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:39 Kaynak: İHA
Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonların karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. - İSTANBUL
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