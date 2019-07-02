Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda tünelde feci kaza
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Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda tünelde feci kaza Tünel savaş alanına döndü Yaralılar ambulansla hastaneye gönderildiİSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi.
Sabiha Gökçen
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:20 Kaynak: İHA
Havalimanı Bağlantı yolunda tünelde feci kaza
Tünel savaş alanına döndü
Yaralılar ambulansla hastaneye gönderildi
İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi. Bir kamyonun da karıştığı kazada yaralanan vatandaşlar ambulansla hastaneye kaldırılırken tünel savaş alanına döndü.
Kaza bugün saat 14: 15 sıralarında meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri kamyon olmak üzere dört araç birbirine girdi.Kaza sonrası tünel savaş alanına döndü. Kazada ikisi ağır beş kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
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