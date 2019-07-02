Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde feci kaza
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Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde feci kaza

1 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde feci kaza, System.String[]
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tünel adeta savaş alanına dönerken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri kamyon olmak üzere dört araç birbirine girdi. Kaza sonucu tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada ikisi ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:53 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen, 3. Sayfa
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