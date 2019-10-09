Son Dakika Haberleri: Sabiha gökçen havalimanı camii inşaatında sona doğru
Son Dakika Ekonomi Sabiha gökçen havalimanı camii inşaatında sona doğru

Sabiha gökçen havalimanı camii inşaatında sona doğru

46 dakika önce

İstanbul'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen'de, artan yolcu sayısı dikkate alınarak hayata geçirilen ve yaklaşık 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkan veren Sabiha Gökçen Havalimanı Camii inşaatında sona gelindi.

Sabiha gökçen havalimanı camii inşaatında sona doğru, System.String[]
İstanbul'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen'de, artan yolcu sayısı dikkate alınarak hayata geçirilen ve yaklaşık 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkan veren Sabiha Gökçen Havalimanı Camii inşaatında sona gelindi.

12 Mart'ta temeli atılan ve 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkan veren Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin inşaatında sona gelindi. 9 bin metrekare inşaat alanında toplam 2 bin metrekare kapalı alanı olacak caminin yüzde 70'i bitti. Caminin kaba inşaatı biterken camiye ait kubbe, minare ve şadırvan bölümlerinin inşaatı da tamamlandı.

Havalimanından camiye geçiş için yapılan yaya köprüsü inşaatında ise sona gelindi. Yaya köprüsü ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın ana terminal binasından cami alanına kolaylıkla ulaşılabilecek. Selçuklu mimarisine göre inşa edilen caminin yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.


Sabiha Gökçen, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:14 Kaynak: DHA
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