Sabiha Gökçen Havalimanı'da yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet... - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'da yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı