Sabiha Gökçen Havalimanı'da yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet... - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'da yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet...
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'da yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:02 Kaynak: İHA
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