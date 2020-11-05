Sabiha Gökçen Havalimanı Ekim ayında yolcu sayısını arttırdı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı Ekim ayında yolcu sayısını arttırdı

05.11.2020 14:33
Sabiha Gökçen Havalimanı Ekim ayında yolcu sayısını arttırdı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Ekim ayında toplam 1 milyon 898 bin 632 yolcu kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Ekim ayında toplam 1 milyon 898 bin 632 yolcu kullandı. Bu sayı ile Sabiha Gökçen Havalimanı pandemi sürecindeki en yüksek aylık yolcu sayısına ulaştı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ekim ayında pandemi sürecindeki en yüksek aylık yolcu sayısına ulaştı. Ekim ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 1 milyon 898 bin 632 yolcu geçti. Ekim ayında yolcu sayısı artışı, Eylül ayına göre yüzde 6 oranında artarken, uçuşların yeniden başladığı Haziran ayından bu yana en yüksek aylık yolcu sayısı elde edildi. Daha önce Haziran ayında 514 bin, Temmuz ayında 1 milyon 226 bin, Ağustos ayında 1 milyon 813 bin ve Eylül ayında da 1 milyon 791 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanmıştı. Öte yandan ilk 10 ayda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geçen toplam yolcu sayısı ise 14 milyon 298 bin olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl ilk 10 ayda 29.7 milyon olmuştu. Ayrıca Ekim ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış olarak toplam 13 bin 464 adet uçuş gerçekleşti. İlk 10 ayda ise toplam uçuş yapan uçak sayısı 100 bin 493 oldu.


Sabiha Gökçen Havalimanı Ekim ayında yolcu sayısını arttırdı

Sabiha Gökçen, İstanbul, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı Ekim ayında yolcu sayısını arttırdı - Son Dakika


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