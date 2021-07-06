Sabiha Gökçen Havalimanı haziran ayında rekor kırdı - Son Dakika

Normalleşme kapsamında seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haziran ayında 2 milyon 200 bin yolcuya hizmet edilerek 2021 yılının rekoru kırıldı. Havalimanını ocak ve haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönemde 8 milyon 857 bin 254 yolcu kullandı.

Seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanmaya başladı. Havalimanı haziran ayında elde ettiği 2 milyon 200 bin yolcu sayısıyla hem pandemi dönemindeki hem de 2021 yılındaki en yüksek aylık yolcu sayısına ulaştı. Havalimanının ilk 6 aylık toplam yolcu sayısı ise 8 milyon 857 bin 254 olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 6.2 milyon iç hat, 2.6 milyon da dış hat yolcusu geçiş yaptı. Haziran ayında 1 milyon 573 bin 680 iç hat, 631 bin 481 dış hat yolcu sayısına ulaşıldı. Haziran ayında ayrıca toplam 15 bin 615 uçuş gerçekleşirken, ilk 6 ayda ise toplam 66 bin 409 uçuş yapılmış oldu. Bu rakamlara göre ilk 6 ayda toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarken, iç hat yolcu sayısındaki artış ise yüzde 30 oldu. Haziran ayındaki yolcu artışı ise geçen yıl pandemi nedeniyle verilen 2 aylık aranın ardından uçuşların sınırlı olarak yeniden başladığı 2020 yılı Haziran ayına oranla yüzde 329 arttı.

- İstanbul