Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlarda check-in işlemleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlarda check-in işlemleri başladı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlarda check-in işlemleri başladı

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasıyla pistin kapanmasının ardından İç Hatlar giden yolcuların bagaj ve check-in işlemleri başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlarda check-in işlemleri başladı, System.String[]
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasıyla pistin kapanmasının ardından İç Hatlar giden yolcuların bagaj ve check-in işlemleri başladı. Yaklaşık 8 saatin ardından İç hatlar uçuşu gerçekleştirecek yolcular bagajlarını teslim edip, check-in işlemlerini tamamlamalarının ardından bekleme salonlarına alındı.


Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:41 Kaynak: DHA
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