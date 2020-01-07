Sabiha gökçen havalimanı iç hatlarda check-in işlemleri başladı - Son Dakika

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Sabiha gökçen havalimanı iç hatlarda check-in işlemleri başladı
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasıyla pistin kapanmasının ardından İç Hatlar giden yolcuların bagaj ve check-in işlemleri başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:51 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasıyla pistin kapanmasının ardından İç Hatlar giden yolcuların bagaj ve check-in işlemleri başladı. Yaklaşık 8 saatin ardından İç hatlar uçuşu gerçekleştirecek yolcular bagajlarını teslim edip, check-in işlemlerini tamamlamalarının ardından bekleme salonlarına alındı.
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