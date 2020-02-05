Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı

22 dakika önce

Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı, System.String[]

Özel bir havayolu şirketinin İzmir- İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı. Havada iniş için izin bekleyen uçaklar İstanbul Havalimanı'na ve çevre illere yönlendirildi.


Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı. Havada iniş için izin bekleyen uçaklar ise İstanbul Havalimanı'na ve çevre illere yönlendiriliyor. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:14 Kaynak: İHA
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