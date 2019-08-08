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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'INDA 'BAL ARISI' OPERASYONU

1 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'INDA 'BAL ARISI' OPERASYONU, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 18 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden Ürdün'e gidecek Ürdün uyruklu iki yolcunun üst ve valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirildi. Muhafaza altına alınan arılar, Arı Yetiştiriciliği Birliğine teslim edildi. Ürdün uyruklu Muhammet Abdullah Issa O. (45) Shehab Mazın A. (35) gözaltına alındı. Kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem yapılan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Şüphelilerin havalimanındaki görüntüsü
-Ele geçirilen özel kutular
-Arılar
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Sabiha Gökçen, İstanbul, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:21 Kaynak: DHA
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