SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI:   KAPANAN PİSTİMİZ 04.00'TE TÜM UÇUŞLARA AÇILACAK - Son Dakika

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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI: KAPANAN PİSTİMİZ 04.00'TE TÜM UÇUŞLARA AÇILACAK
6 saat önce
Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHASabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG) sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kaza sonrası kapanan pistin saat 04.00 itibariyle tüm uçuşlara açılacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:28 Kaynak: DHA
Haber: İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG) sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kaza sonrası kapanan pistin saat 04.00 itibariyle tüm uçuşlara açılacağını belirtti.
Açıklamada; "5 Şubat 2020 günü akşam saatlerinde havalimanımıza iniş yapan bir uçağın pistten çıması sonucu hepimizi derinden yaralayan bir kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrası kapanan pistimiz 6 Şubat günü saat 04.00 itibariyle tüm uçuşlara açılacaktır. Uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında tüm yolcularımız ilgili havayollarından bilgi alabilirler"
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