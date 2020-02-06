Sabiha Gökçen Havalimanı:  Kapanan pistimiz 04.00'te tüm uçuşlara açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı:  Kapanan pistimiz 04.00'te tüm uçuşlara açılacak - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı:  Kapanan pistimiz 04.00'te tüm uçuşlara açılacak

6 saat önce

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG) sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kaza sonrası kapanan pistin saat 04.00 itibariyle tüm uçuşlara açılacağını belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı:  Kapanan pistimiz 04.00'te tüm uçuşlara açılacak, System.String[]

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG) sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kaza sonrası kapanan pistin saat 04.00 itibariyle tüm uçuşlara açılacağını belirtti.

Açıklamada; "5 Şubat 2020 günü akşam saatlerinde havalimanımıza iniş yapan bir uçağın pistten çıması sonucu hepimizi derinden yaralayan bir kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,  yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrası kapanan pistimiz 6 Şubat günü saat 04.00 itibariyle tüm uçuşlara açılacaktır. Uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında tüm yolcularımız ilgili havayollarından bilgi alabilirler"


Sabiha Gökçen, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:29 Kaynak: DHA
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