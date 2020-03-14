Sabiha Gökçen Havalimanı korona virüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Sabiha Gökçen Havalimanı korona virüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı korona virüse karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı korona virüse karşı dezenfekte edildi Türkiye'de yeni tip korona virüsün görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı korona virüse karşı dezenfekte edildi

İSTANBUL - Türkiye'de yeni tip korona virüsün görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi. Ekiplerin özel kıyafet giydiği çalışmaların yanı sıra havalimanında yoğun olarak kullanılan noktalara vatandaşlar için sıvı el dezenfektanları konuldu.

Türkiye'de yeni tip korona virüsün görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi. Havalimanında yolcuların bekleme yerlerinden başlanarak uçağa biniş için kullanılan körüklere kadar tüm bölümlerde dezenfekte çalışması yapıldı. Uluslararası standartlarda yapılan çalışmalar, uzmanlar tarafından ULV cihazları ile gerçekleştirildi. Dezenfektasyon çalışmalarının yanı sıra havalimanı binasının girişine ve terminalin yoğun kullanılan birçok alanına sıvı el dezenfektanları konuldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı korona virüse karşı dezenfekte edildi

Sabiha Gökçen, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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