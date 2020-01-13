Sabiha Gökçen Havalimanı'na ABD'den 'yeşil bina sertifikası' - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı'na ABD'den 'yeşil bina sertifikası' - Son Dakika Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ABD'den 'yeşil bina sertifikası'

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen LEED sertifikasını Gold (Altın) seviyesinde almaya hak kazandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ABD'den 'yeşil bina sertifikası', System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen LEED sertifikasını Gold (Altın) seviyesinde almaya hak kazandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete girdi. Bu yıl yaklaşık 36 milyon yolcuyu ağırlayan bina, 1998 yılından bu yana Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED sertifikasının sahibi oldu.

Çevre dostu uygulamalar, konforlu iç mekan koşulları ve yüksek oranlarda enerji, su ve hammadde tasarrufu gibi kriterleri değerlendiren LEED Sertifikasyon Sistemi, İstanbul Sabiha Gökçen terminal binasının toplu taşıma ulaşımını özendirerek karbon salınımının düşürülmesine destek vermesi, enerji verimliliğini artırması ve günışığından faydalanması gibi özelliklerine vurgu yaparak LEED Sertifikası Gold kategorisinde verildi.

"KARBON EMİSYON SALIMINI YÜZDE 30 AZALTMAYI AMAÇLIYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, "İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak 7 gün24 saat yaşayan bir yapıya sahibiz. Yaptığımız işlerin ve verdiğimiz hizmetlerin temelinde, insana, topluma ve doğaya dair 'iyi olanı ortaya koymak' yatıyor. Terminal binamızdaki çevre dostu uygulamalar, doğaya saygılı ve enerji tasarruflu yürüttüğümüz operasyon ve konforlu iç mekan koşullarımızla dünyada en çok tercih edilen LEED sertifikasyonuna dahil olduk. ve bu sertifikayı başvurduğumuz ilk yılda Gold kategorisinde alarak önemli bir başarıya imza attık. Bu sertifikaya sahip olarak, enerji verimliliğinde yüzde 30 artış hedeflerken, doğalgaz kullanımında ve karbon emisyon salınımında ise yüzde 30 azalma gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca su tasarrufunda da yüzde 25 oranında bir hedefimiz var. Bundan sonraki süreçte de tasarruf hedeflerimizi artırarak sürdüreceğiz. 2020 yılının ilk çeyreğinde temelini atacağımız yeni terminal binamızı da yine bu hedeflere uygun bir şekilde inşa edeceğiz" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binasına verilen LEED sertifikasını dünyada New York JFK (ABD), New York La Guardia (ABD), San Diego (ABD), Cidde Kral Abdülaziz (Suudi Arabistan), Zagreb (Hırvatistan) havalimanlarının yanı sıra Türkiye'den de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na verilmişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Sabiha Gökçen, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:39 Kaynak: DHA
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