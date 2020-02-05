Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

Sabiha Gökçen, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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