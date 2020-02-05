Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı (2) - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı (2)
7 saat önce
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:27 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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