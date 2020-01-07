Sabiha gökçen havalimanı'na inecek uçaklar istanbul havalimanı'na yönlendiriliyor - Son Dakika
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Sabiha gökçen havalimanı'na inecek uçaklar istanbul havalimanı'na yönlendiriliyor

7 saat önce

İSTANBUL,DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pisten çıkmasının ardından uçuşlar geçici süreliğine durdurulurken, iniş için havada bekleyen uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

İSTANBUL,DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pisten çıkmasının ardından uçuşlar geçici süreliğine durdurulurken, iniş için havada bekleyen uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Şarja - İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketinin Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 09.40 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanına inişini yaptıktan sonra pist dışına çıktı. Pistin kapanması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçaklar, İstanul Havalimanı'na yönlendirilmeye başlandı. Anadolujet'in Nevşehir uçağı ise Ankara'ya yönlendirildi.

Türk Hava Yolları(THY), Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli uçuşlarına yönelik bir yazılı bir açıklama yaptı. THY'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar şu şekilde

-TK759 Dubai-Sabiha Gökçen Havalimanı

-TK899 Tahran-Sabiha Gökçen Havalimanı

-TK 2905 İzmir-Sabiha Gökçen

-TK 2963 Ankara-Sabiha Gökçen Havalimanı

Tk 2961 Ankara-Sabiha Gökçen Havalimanı

Sabiha gökçen havalimanı'na inecek uçaklar istanbul havalimanı'na yönlendiriliyor

Sabiha Gökçen, Boeing 737, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:19 Kaynak: DHA
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