Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak, İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak, İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi

19.03.2022 22:25
Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak, İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak önce İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi, ardından iniş yapmak üzere geri döndü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak önce İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi, ardından iniş yapmak üzere geri döndü.

Akşam saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki seferlerde gecikmeler yaşandı.

Yoğun kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi ve pist temizleme çalışmaları dolayısıyla bazı uçaklar havada bir süre tur attı.

Edinilen bilgiye göre önce İzmir ve Ankara'ya yönlendirilen 10 uçak, daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere geri döndü.

Yağışın azalması ve temizleme çalışmalarının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA İNEMEYEN UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA İNEMEYEN UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ İzmir'de turizm için önemli iş birliği İzmir'de turizm için önemli iş birliği

Sabiha Gökçen, Ankara, İzmir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak, İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi - Son Dakika


Son Dakika
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:34 Muğla'da çıkan yol kavgası kanlı bitti! "Bisikletle buradan geçemezsin" dedikleri genci tabancayla vurdular
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
21:30 Zonguldak'da çarşıdan evine dönen adam 65 yaşındaki eşini asılı halde ölü buldu!
21:08 Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan feci kazada bir sürücü, kağıt gibi olan araçtan sıyrık bile almadan çıktı!
21:06 Son Dakika: İstanbul'da yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek!
21:05 Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Kara Kartal, Hatayspor maçını beraberlikle bitirdi
20:29 Taraftar sosyal medyadan tepki gösteriyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si toparlanamıyor
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 22:31:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak, İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement