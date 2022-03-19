SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA İNEMEYEN UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ - Son Dakika
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA İNEMEYEN UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ

19.03.2022 20:59
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA İNEMEYEN UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ

İSTANBUL Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, başka havalimanlarına yönlendirildi.

İSTANBUL Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, başka havalimanlarına yönlendirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve pist temizleme çalışmaları nedeniyle inişi için bekleyen uçaklar havada bir süre tur attı. Yakıt kritiğine giren en az  10 uçağın İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi öğrenildi.

Pegasus Havayolları'nın Hannover ve Viyana uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı'na, Buta Airlines Bakü, Anadolujet'in  Zürih ve  Pegasus Havayolları'nın  Köln ve Cenevre  seferleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.


- Alas
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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Anadolu Yakası, Sabiha Gökçen, İzmir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA İNEMEYEN UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ - Son Dakika


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