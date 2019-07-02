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Sabiha Gökçen Havalimanı'na "Övgüye Değer Havalimanı" ödülü

46 dakika önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), insan kaynakları alanında "Övgüye Değer Havalimanı" ödülüne değer bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), insan kaynakları alanında "Övgüye Değer Havalimanı" ödülüne değer bulundu.
İSG'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından İSG, 2018 yılında insan kaynakları alanında yaptığı uygulamalarla ödüle layık görüldü.
Kıbrıs'ta gerçekleştirilen ödül törenine Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Ersel Göral ve İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan katıldı.
Avrupa'da bulunan en iyi havalimanlarının yanı sıra insan kaynakları ve engelli yolcu uygulamalarının da ödüllendirildiği törende Sabiha Gökçen Havalimanı, insan kaynakları konusunda yaptığı başarılı projelerle "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" ödülüne layık görüldü.
İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, konuya ilişkin, "Çalışanlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Kurduğumuz sosyal kulüpler, eğitim organizasyonları, ünlü isimleri ağırladığımız Hayata Dair Sohbetler programımız gibi faaliyetlerimiz ACI tarafından övgüye değer bulundu. Bu ödüller bizi daha fazla motive ediyor. Tüm çalışanlarımıza ailemizin bir parçası oldukları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:45 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen, Hakan Arslan, İstanbul, Avrupa, Güncel
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