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Sabiha Gökçen Havalimanı'na 'Övgüye Değer Havalimanı' ödülü

49 dakika önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, insan kaynakları alanında "Övgüye Değer Havalimanı" ödülüne değer bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 'Övgüye Değer Havalimanı' ödülü, System.String[]
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, insan kaynakları alanında "Övgüye Değer Havalimanı" ödülüne değer bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:03 
Sabiha Gökçen, İstanbul, Ekonomi
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