Sabiha Gökçen Havalimanı'na 'Övgüye Değer Havalimanı' ödülü
49 dakika önce
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, insan kaynakları alanında "Övgüye Değer Havalimanı" ödülüne değer bulundu.
İstanbul Sabiha Gökçen
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:03
Uluslararası Havalimanı, insan kaynakları alanında "Övgüye Değer Havalimanı" ödülüne değer bulundu.
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