Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni check-in kontuarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni check-in kontuarı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni check-in kontuarı

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kapasite büyütme çalışmaları kapsamında yeni check-in kontuarları yapılıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni check-in kontuarı, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kapasite büyütme çalışmaları kapsamında yeni check-in kontuarları yapılıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kapasite artımı çalışmaları kapsamında yeni pist yapımı devam ederken terminal binası içerisinde de genişleme çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yeni check-in kontuar adasının yapımına başlandı. A kontuarının yanına yapılan yeni alanın Nisan ayında dış hat yolcularının hizmetine girmesi bekleniyor. Bu çalışma ile birlikte yolcuların check-in işlemleri hızlandırılmasının yanı sıra kapasitenin de artırılması planlanıyor. İnşaat alanında bulunan yeme-içme ve bilet satış noktaları havalimanında başka noktalara kaydırıldı.


Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın 'hülya'sına karşı çıkan CHP: İktidara gelince Kanal İstanbul'u ödemeyeceğiz
İstanbul'da araç çekme işi İstanbul Polis Hizmetleri Güçlendirme Derneği tarafından yapılacak Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
19:00 DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika
18:59 İşçileri taşıyan kamyonet takla attı: 10 yaralı - Son Dakika
18:58 Gaziantep'te trafik kazaları: 11 yaralı - Son Dakika
18:57 Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
18:56 Msb hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor - Son Dakika
17:13 Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Son Dakika
16:49 Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 19:03:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni check-in kontuarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]