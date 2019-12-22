Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni check-in kontuarı - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kapasite büyütme çalışmaları kapsamında yeni check-in kontuarları yapılıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kapasite artımı çalışmaları kapsamında yeni pist yapımı devam ederken terminal binası içerisinde de genişleme çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yeni check-in kontuar adasının yapımına başlandı. A kontuarının yanına yapılan yeni alanın Nisan ayında dış hat yolcularının hizmetine girmesi bekleniyor. Bu çalışma ile birlikte yolcuların check-in işlemleri hızlandırılmasının yanı sıra kapasitenin de artırılması planlanıyor. İnşaat alanında bulunan yeme-içme ve bilet satış noktaları havalimanında başka noktalara kaydırıldı.