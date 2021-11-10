Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 09.05'de hayat durdu - Son Dakika

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anma töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında anma töreni gerçekleştirildi.

Tören için giden yolcu dış hatlar sergi alanına Atatürk büstü konulup, Türk Bayrakları asıldı. Törene, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sorumlu Vali Yardımcı Halil Avşar, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Mustafa Parasız, HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, İSG CEO'su Berk Albayrak ile çok sayıda üst düzey yönetici, havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde katılımcılar 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.