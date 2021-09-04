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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1,5 saatte PCR test - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1,5 saatte PCR test

04.09.2021 11:41
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1,5 saatte PCR test, System.String[]

Koronavirüs önlemleri hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculardan negatif PCR test ibrazı zorunluluğu getirildi.

Koronavirüs önlemleri hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculardan negatif PCR test ibrazı zorunluluğu getirildi. Yolcuların, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan test merkezinde PCR test sonuçlarını 1,5 saat içinde alabildikleri kaydedildi.

6 Eylül itibariyle iç hat uçuşu olan yolcular için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında yolculardan aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğu getiridi. Zorunluluk 18 yaş ve üstü yolcular için geçerli olacak. Aşı için ise Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor. Koronavirüs hastalığı geçirmiş yolcular ise karantina süresini tamamlamış ve hastalığın atlatılmasından 180 gün geçmemiş olması gerekiyor. İki doz koronavirüs aşısı ve hastalık geçirmeyen yolcular için ise PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi. Yolcular planlanan uçuştan maksimum 48 saat öncesinde negatif PCR testini ibraz etmesi ve HES uygulamasında görülmesi isteniyor.

GÜNLÜK BİN 500 YOLCUYA HİZMET VERİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşları olan koronavirüs aşısı olmayan iç hat yolcuları ise terminalde bulunan test merkezinde 250 lira karşılığında PCR testi yaptırabilecekler. Salgın önlemleri kapsamında Ekim 2020 yılında havalimanında hizmete giren PCR test merkezinde bu zamana kadar 222 bin 770 yolcuya test yapıldığı bildirildi. Bunlardan 2 bin 15 yolcunun testi pozitif çıktı. Test laboratuarında toplam 7 adet PCR test cihazı mevcut olan merkez günlük bin 500 yolcuya hizmet veriyor. Merkezde PCR testinin yanı sıra antijen ve antikor testleri de yapılıyor.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1,5 saatte PCR test

COVIRAN Bereket, Sabiha Gökçen, Koronavirüs, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1,5 saatte PCR test - Son Dakika


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