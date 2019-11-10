Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni

7 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıldönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıldönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Terminali'nde gerçekleştirilen törene Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Terminal İşletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral ile çok sayıda üst düzey yönetici, çalışan ve yolcu katıldı.

Saat 09.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sirenler çalarken, katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.


Mustafa Kemal Atatürk, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:49 Kaynak: DHA
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