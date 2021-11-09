Üye Girişi
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 10 YILDIR GÖREV YAPAN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 10 YILDIR GÖREV YAPAN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

09.11.2021 18:02

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) 10 yıldır görev yapan personeller ödüllendirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) 10 yıldır görev yapan personeller ödüllendirildi. İSG'de ziyaret amacıyla bulunan ve çeşitli incelemeler yapan Malaysia Airports Yönetim Kurulu Başkanı Dato? Seri DiRaja Dr. Zambry ABD Kadir de törende konuşma yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) 10 yılı aşkın süredir görev yapan personeller dün yapılan bir törenle ödüllendirildi. Törene, İSG CEO'su Berk Albayrak, Malaysia Airports Yönetim Kurulu Başkanı Dato? Seri DiRaja Dr. Zambry ABD Kadir katıldı. Dato? Seri DiRaja Dr. Zambry ABD Kadir, daha sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı gezerek incelemelerde bulundu.

İSG CEO'SU BERK ALBAYRAK DA ÖDÜL ALDI

Malaysia Airports Yönetim Kurulu Başkanı Dato? Seri DiRaja Dr. Zambry ABD Kadir'in açılış konuşmasını yaptığı 10'uncu yıl kıdem ödülleri töreninde, İSG CEO'su Berk Albayrak da konuşmasını tamamladıktan sonra 10'uncu yıl hizmet ödülünü Malaysia Airports Yönetim Kurulu Başkanı Dato? Seri DiRaja Dr. Zambry ABD Kadir'in elinden aldı.

10 YILDIR ŞİRKETTE GÖREV YAPAN 49 KİŞİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

İSG Airport Otelde gerçekleşen törende, ISG&SGC çalışanlarından 10 yıldır şirkette görev yapan toplam 49 kişi, 10'uncu yıl kıdem plaketleri ile teşekkür mektuplarını yöneticilerinin ellerinden aldı.

İSG Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Mohammad Nazli Bin Abdul Aziz ile İSG CEO Yardımcısı Zulhikam Bin Ahmad, Malaysia Airports Grup CFO Mohamed Bin Rastam Shahrom da törende hazır bulunarak toplu fotoğraf çektirdi.

Bu vesileyle, çalışanlara Sabiha Gökçen Havalimanı'nın başarılarına 10 yıl boyunca vermiş oldukları katkılar ve bağlılıkları için teşekkürlerini ilettiler. Törende ödül alan İSG CEO'su Berk Albayrak, 'Böyle güzel bir törenle bir araya geldik arkadaşlarımızla. Geçen sene yapamamıştık bu töreni. 10'uncu yılını dolduran arkadaşlarımızı davet ediyoruz bu törene. Bu yıl iki grubu birden yapıyoruz, geçen sene ve bu seneyi beraber yapıyoruz. Kurumumuz başkanımız, Dato' Seri DiRaja Dr. Zambry ABD Kadir'in de burada olmasını vesile kılarak bu organizasyonu yaptık. Çok mutluyuz. Pandemiden havacılık sektörü olarak etkilendik. Ama bu etkiyi en aza indiriyoruz, toparlıyoruz. Bu açıdan hakikatten mutluyuz. Daha nice böyle 10 yıllara diyoruz" dedi.

ISG Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı TürkiyeCumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulu ve tescilli bir şirket olan ISG, faaliyetlerini Sabiha Gökçen Havalimanı, Pendik İstanbul adresinde sürdürüyor.20 Şubat 2008 tarihinde kurulan ISG, 31 Aralık 2014 tarihinden itibaren yüzde 100 Malaysia Airports Holding Berhad (MAHB) kuruluşu olarak yoluna devam ediyor.İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmesini 1 Mayıs 2008 tarihinde devralan ISG, 2020 yılında ulaştığı 17 milyon yolcu sayısıylaAvrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 10 YILDIR GÖREV YAPAN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 10 YILDIR GÖREV YAPAN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 10 YILDIR GÖREV YAPAN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 10 YILDIR GÖREV YAPAN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 10 YILDIR GÖREV YAPAN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 10 YILDIR GÖREV YAPAN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 10 YILDIR GÖREV YAPAN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 10 YILDIR GÖREV YAPAN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Tam Gemi Şok Denemeleri, Malaysia Airports, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 10 YILDIR GÖREV YAPAN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İYİ Partili Türkkan'a ve Meral Akşener'e sert tepki: Yazıklar olsun 19:22 Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İYİ Partili Türkkan'a ve Meral Akşener'e sert tepki: Yazıklar olsun Okulda kalorifer borusuna asılı olarak bulunan öğretmenin ölümünde ilginç detay! Süper Lig ekibinde oynamış 18:50 Okulda kalorifer borusuna asılı olarak bulunan öğretmenin ölümünde ilginç detay! Süper Lig ekibinde oynamış Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı 18:05 Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı 17:54 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız 17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var 17:19 Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var
Eda Ece, sosyal medya hesabından 16:10 Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok 15:09 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok

Son Dakika Haberleri
19:24 Ümit Karan'dan ilginç Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum
18:59 Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı
18:50 Okulda kalorifer borusuna asılı olarak bulunan öğretmenin ölümünde ilginç detay! Süper Lig ekibinde oynamış
18:24 Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler
18:23 Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsüne ulaşıldı
18:05 Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı
18:02 Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde
17:53 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı
17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor
17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
Ümit Karan'dan ilginç Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum Ümit Karan'dan ilginç Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum         
19:25
Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı         
19:00
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde         
18:02
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi         
17:32
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var         
16:41
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı! Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı!         
07:43
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 19:28:12. #1.11#
SON DAKİKA: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 10 YILDIR GÖREV YAPAN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement