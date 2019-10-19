Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 179 cep telefonu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 179 cep telefonu ele geçirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 179 cep telefonu ele geçirildi

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 179 cep telefonu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 179 cep telefonu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcular risk analizine tabi tutuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen uçakta seyahat eden Fas uyruklu üç yolcuyu riskli olarak değerlendiren ekipler, söz konusu şahısları Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmelerinin ardından takibe aldı.

Şahıslar "gümrüğe tabi eşyam yoktur" anlamına gelen yeşil hattan çıkıp Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken, ekiplerce durdurularak, x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada şahısların valizleri içinde çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda, 179 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 179 cep telefonu ele geçirildi

Sabiha Gökçen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:31 Kaynak: AA
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