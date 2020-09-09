SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 3 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu bir kadının valizinde kuruyemiş paketlerine gizlenmiş vaziyette piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen 3 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken valizin sahibi kadın yolcu gözaltına alındı.

"İstanbul'a bir kurye ile havayolu kullanılarak uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı" bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan incelemelerinin ardından şüpheli yolcu belirlenerek, konuya ilişkin edinilen bilgiler İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şüpheli yolcuyu taşıyan uçağın alana inişi ile birlikte ekipler harekete geçti. Uçakta bulunan yolcu valizleri x-ray cihazından geçirilerek narkotik dedektör köpekler ile de kontrol edildi. Dedektör köpeklerin bir bagaja tepki vermesi üzerine, bagaj açıldı. Yapılan aramada karışık kuruyemiş paketleri içerisinde sıkıştırılarak küçük parçalara bölünen madde tespit edildi. İlk görüşte paketlerin içerisindeki kuruyemişten ayrılması neredeyse imkansız olan maddelerden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde kokain cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu kadın kuryenin bagajında Gümrük Muhafaza ekiplerinin çalışması neticesinde ele geçirilen toplam 3 kilogram ağırlığındaki kokainin piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyon lira olduğu saptandı. Kokain cinsi uyuşturucuya el konulurken valizin sahibi kadın yolcu gözaltına alındı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.