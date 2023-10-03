Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 Milyon TL Değerinde Kol Saati Ele Geçirildi - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 Milyon TL Değerinde Kol Saati Ele Geçirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda 7 Milyon TL Değerinde Kol Saati Ele Geçirildi
Son Güncelleme: 03.10.2023 10:03

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan üst aramasında, şüpheli bir yolcunun giydiği varis çoraplarına gizlenmiş halde 15 adet lüks kol saati bulundu. Saatlerin toplam değeri 7 milyon 552 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL GÜMRÜK Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda takibe alınan şüpheli yolcuya yapılan üst aramasında lüks bir markaya ait orijinal olduğu tespit edilen toplam 7 milyon 552 bin lira değerinde 15 kol saati ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, Dubai Havalimanı'ndan gelen yabancı uyruklu bir şüpheliyi yakın takibe alındı. Yapılan pasaport kontrolleri neticesinde Türkiye'ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit edilen şüphelinin valizleri kontrol amaçlı x-ray taramasından geçirdi. Arama işlemlerinde şüphelinin valizlerinde herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi. Fakat ekipler tarafından gerçekleştirilen üst aramasında şüphelinin giydiği varis çoraplarına gizlenmiş halde orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 adet kol saati tespit edildi. Piyasa değeri 7 milyon 552 bin Türk Lirası değerinde olan lüks saatlere el konuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 Milyon TL Değerinde Kol Saati Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 Milyon TL Değerinde Kol Saati Ele Geçirildi - Son Dakika
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