Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bal arısı" operasyonu
1 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:27 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen
Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 18 Temmuz'da Sabiha Gökçen
Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden Ürdün
'e gidecek Ürdün uyruklu iki yolcunun üst ve valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirildi. Muhafaza altına alınan arılar, Arı Yetiştiriciliği Birliğine teslim edildi. Ürdün uyruklu Muhammet Abdullah Issa O. (45) Shehab Mazın A. (35) gözaltına alındı. Kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem yapılan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
- İstanbul
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