Sabiha Gökçen Havalimanı'nda başıboş köpekler yolcuların bulunduğu alana girdi! Pisledikleri iddia edildi - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda başıboş köpekler yolcuların bulunduğu alana girdi! Pisledikleri iddia edildi

09.07.2023 11:34

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sahipsiz köpeklerin alana girmesi ve yerlere pislemesiyle ilgili tepkiler artıyor. Olay, havalimanı çevresindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kapalı alana giren başıboş köpeklerin, yolcuların olduğu bölüme dışkısını yaptığı iddia edildi.

İÇERİ GİRİP DOLAŞTILAR

Sahipsiz köpeklerle ilgili haberlere bir yenisi daha eklendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcuların bulunduğu alana başıboş köpekler girdi.

"DIŞKI YAPTILAR" İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan karelerde, köpeklerin yolcuların arasında gezdiği görüldü. Kapalı alana nasıl girdikleri bilinmeyen köpeklerin, bir de ortalığa pisledikleri ileri sürüldü.

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Sabiha Gökçen, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sabiha Gökçen Havalimanı'nda başıboş köpekler yolcuların bulunduğu alana girdi! Pisledikleri iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda başıboş köpekler yolcuların bulunduğu alana girdi! Pisledikleri iddia edildi - Son Dakika
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