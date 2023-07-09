Sabiha Gökçen Havalimanı'nda başıboş köpekler yolcuların bulunduğu alana girdi! Pisledikleri iddia edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kapalı alana giren başıboş köpeklerin, yolcuların olduğu bölüme dışkısını yaptığı iddia edildi.

İÇERİ GİRİP DOLAŞTILAR

Sahipsiz köpeklerle ilgili haberlere bir yenisi daha eklendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcuların bulunduğu alana başıboş köpekler girdi.

"DIŞKI YAPTILAR" İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan karelerde, köpeklerin yolcuların arasında gezdiği görüldü. Kapalı alana nasıl girdikleri bilinmeyen köpeklerin, bir de ortalığa pisledikleri ileri sürüldü.