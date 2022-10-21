Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bavul" krizi! Ünlü hava yolu şirketi, yolcuların bavullarını kaybetti - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bavul" krizi! Ünlü hava yolu şirketi, yolcuların bavullarını kaybetti

21.10.2022 17:16

AnadoluJet'in Van-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağında yolculuk eden ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen yolcular, bavulların kaybolduğunu öğrendiler. Yolcular yaşanan olaya tepki gösterirken, yetkililer ise bavulların farklı bir havalimanına götürüldüğünü açıkladı.

AnadoluJet'in 09.50 saatli Van İstanbul seferini gerçekleştiren uçak, seferini 12.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerek gerçekleştirdi. İddiaya göre, Van'da bavullarını firma personellerine teslim eden yolcular, uçaktan indikten sonra bavullarını almak için bekledikleri sırada kaybolduğunu öğrendi. Onlarca yolcu kaybolan bavullarının bulunmasını isteyerek duruma tepki gösterdi.

"BAVULLAR BAŞKA HAVALİMANINA GİTTİ"

Konuya ilişkin yetkililer ise 'bavulların farklı bir havalimanına gittiği' açıklamasında bulundu. Mağduriyet yaşadıklarını belirten uçak yolcuları, yaklaşık 3 saat boyunca havalimanında beklediklerini belirterek, konuya çözüm getirilmesini istedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kriz! Ünlü havayolu şirketi tüm yolcuların bavulunu kaybetti

"BAVULLAR ORTADA YOK"

Bavulu kaybolan yolculardan Raşit Yarar, "İş için Van'dan İstanbul' a geldik. Sabiha Gökçen'e geldiğimizde bize bavullarımızın olmadığı söylendi. Nedenini sorduğumuzda başka havalimanına gittiği söyleniyor. Yağmur yağdığı için valizleri yüklemediklerini iddia ediyorlar. Madem hava yağmurlu valizleri düşünüyorsunuz da beni canımı düşünmeyip beni neden uçağa bindiriyorsunuz. Bavullar ortada yok. Pasaportlarımız, eşyalarımız hepsi içindeydi" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kriz! Ünlü havayolu şirketi tüm yolcuların bavulunu kaybetti

"BÜTÜN YOLCULARIN BAVULLARI KAYIP"

Bir başka yolcu Bülent Yarar, "Yetkililer bavulların başka bir havalimanına götürüldüğünü söylüyor. O zaman bize bir araç temin edin gidip alalım. Bu kez de geri getirmeyeceklerini söylüyorlar. Bu durumun sorumlusu biz miyiz? Bütün yolcuların bavulları kayıp. 2 buçuk saattir bekliyoruz. Nereye gittiği de belli değil net olarak" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Sabiha Gökçen, İstanbul, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'bavul' krizi! Ünlü hava yolu şirketi, yolcuların bavullarını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bavul" krizi! Ünlü hava yolu şirketi, yolcuların bavullarını kaybetti - Son Dakika
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