Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6 bin 941 uçuşun gerçekleştirileceği bildirildi.

Ramazan Bayramı tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6 bin 941 uçuşun gerçekleştirileceği bildirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için seyahatlerin başlayacağı yarından itibaren Türk Hava Yolları 15, Pegasus Hava Yolları da 20 ek sefer düzenleyecek.

Bayram tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6 bin 941 uçuş gerçekleştirilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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