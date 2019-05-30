Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu
26 dakika önce
Ramazan Bayramı tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6 bin 941 uçuşun gerçekleştirileceği bildirildi.
Ramazan Bayramı tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6 bin 941 uçuşun gerçekleştirileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:44 Kaynak: AA
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için seyahatlerin başlayacağı yarından itibaren Türk Hava Yolları 15, Pegasus Hava Yolları da 20 ek sefer düzenleyecek.
Bayram tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6 bin 941 uçuş gerçekleştirilecek.
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