SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Pandemi döneminde azalan yolcu sayısı, alınan önlemlerle tekrar yükselişe geçti.

Kurban Bayramı'nın başlamasına 5 gün kala tatillerini il dışında geçirmek isteyen İstanbullular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Tatile çıkmak üzere havalimanına gelen bir kişi, Antalya'ya gidiyorum. Hemşireyim, tatile çıktım. Günübirlik gidip geleceğim dedi.

Başka bir yolcu ise, Bayram tatiline Alanya'ya gidiyoruz. Daha güvenilir ve daha çabuk gittiğimiz için uçağı tercih ettik diye konuştu.

Öte yandan, Kurban Bayramı boyunca ek seferler konulması planlan havalimanına temmuz ayıyla birlikte günlük 100 binin üzerinde yolcu girişi yapıldığı öğrenildi. Pandemi döneminde azalan yolcu sayıları bayram öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan koronavirüs önlemleri ve ülke genelinde yapılan aşılamalar ile birlikte tekrar yükselişe geçti.