Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Bin 240 Canlı Arı Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Bin 240 Canlı Arı Ele Geçirildi

19.07.2023 10:50

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda takibe alınan bir şüphelinin bagajlarını kontrol eden Gümrük Muhafaza ekipleri, toplam bin 240 adet Karniyol cinsi canlı arı ele geçirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu arıların çevre koşullarına daha çabuk adapte olduğu ve daha fazla bal ve polen verimi sağladığı için kaçakçıların ilgisini çektiği belirlendi. Ele geçirilen arılar Pendik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, soruşturma devam ediyor.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda takibe alınan bir şüphelinin bagajlarını kontrol eden Gümrük Muhafaza ekipleri, toplam bin 240 adet Karniyol cinsi canlı arı ele geçirildi.

Yurt dışından Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu yolcudan şüphelenen ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Pasaport işlemleri sırasında tedirgin halleriyle dikkat çeken şüpheli, ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama sistemi sırasında şüpheli yoğunluklar tespit eden ekipler, şüpheliye ait bagajları fiziki kontrole tabi tuttu. Şüphelinin nezaretinde yapılan kontrollerde 205 şeffaf kutu içerisinde her kutuda 6 adet olmak üzere toplamda bin 240 adet Karniyol cinsi canlı arı ekipler tarafından kurtarıldı. Arıların ırkını araştıran ekipler, çevre koşullarına daha çabuk adapte olduğu ve ilkbahar döneminde daha kısa zamanda çoğaldığı için bal ve polen veriminin diğer ırklardan daha fazla olması nedeniyle kaçakçıların faaliyetlerine konu olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen arılar koruma altına alınması için Pendik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, konuyla alakalı soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sabiha Gökçen Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Bin 240 Canlı Arı Ele Geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Bayern Münih, FC Rottach-Egern'i 27-0 mağlup etti
10:55 Böyle dostluk olmaz olsun! Bayern Münih dinlenip dinlenip gol attı, skor ağızları açık bıraktı
10:55 Gigi Hadid ve arkadaşı, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yakalandı
10:51 Gigi Hadid uyuşturucu nedeniyle tutuklandı
10:33 Vatandaşın verdiği o komut, yıkımı yapılan binayı yerle bir etti! O anlar kamerada
10:30 Yıkımı yapılan binanın yanından geçen vatandaş "İn aşağı" diye bağırdı! Bina yerle bir oldu
10:30 ABD'ye gideceği düşünülen Taylan Antalyalı'nın sonraki durağı Adana! İmzayı atmaya çok yakın
10:26 ABD'ye gitmesi beklenen Taylan Antalyalı, rotayı Adana'ya kırdı! İmza an meselesi
10:27 Piyasaların alevi iyice harlandı! Dolar, euro ve gram altında yeni tarihi zirve
10:22 Piyasaların ateşi düşmüyor! Dolar, euro ve gram altın rekor seviyelerde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 11:07:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Bin 240 Canlı Arı Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement