Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkmasının ardından iniş için izin bekleyen havadaki... - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkmasının ardından iniş için izin bekleyen havadaki...
7 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkmasının ardından iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:53 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkmasının ardından iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor. - İSTANBUL
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