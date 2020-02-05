Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkmasının ardından iniş için izin bekleyen havadaki... - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkmasının ardından iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor. - İSTANBUL

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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı