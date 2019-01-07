Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Buzlanmaya Karşı Önlem
1 saat önce
Türkiye'nin hava trafiği bakımından en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı çeşitli önlemler alındı.
Türkiye
'nin hava trafiği bakımından en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen
Uluslararası Havalimanı'nda kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı çeşitli önlemler alındı.
Havalimanında alınan tedbirler kapsamında, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) görevlileri, pisti buz önleyici sıvı yıkadı. Ayrıca uçuşa hazırlanan uçaklar da buzlanmaya karşı özel bir sıvıyla yıkandı.
Havalimanında gece yarısından itibaren alınan önlemlerle, hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmaması sağlandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:18 Kaynak: AA
THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor
Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Palu Ailesi Olayında Tüyler Ürperten Detay: Bacanağını Kayınbiraderine Öldürttü
Bakan Akar'dan, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a Sert Tepki: Mücadelemiz Kürt Kardeşlerimize Karşı Değildir