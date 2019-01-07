Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Buzlanmaya Karşı Önlem

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Buzlanmaya Karşı Önlem

1 saat önce

Türkiye'nin hava trafiği bakımından en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı çeşitli önlemler alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Buzlanmaya Karşı Önlem, System.String[]
Türkiye'nin hava trafiği bakımından en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı çeşitli önlemler alındı.

Havalimanında alınan tedbirler kapsamında, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) görevlileri, pisti buz önleyici sıvı yıkadı. Ayrıca uçuşa hazırlanan uçaklar da buzlanmaya karşı özel bir sıvıyla yıkandı.

Havalimanında gece yarısından itibaren alınan önlemlerle, hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmaması sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:18 Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Sabiha Gökçen, Güncel
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