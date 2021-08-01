SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda Umman uyruklu A.H.M.H.S.S'nin çantasını çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 30 Temmuz Cuma günü saat 09.40 sıralarında Umman uyruklu A.H.M.H.S.S.'nin havalimanı gelen yolcu katında 3 şüpheli tarafından çantası çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve şüphelilerin havalimanından servis aracına bindiklerini tespit etti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen sahte Fransız kimlikli Filistin uyruklu W.M. ve Cezayir uyruklu S.M. ile Filistin uyruklu A.A. isimli şüpheliler Beykoz'da araç içerisinde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Filistin uyruklu A.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheliler W.M. ve S.M. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.