 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in İşlemleri Yapılamıyor - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in İşlemleri Yapılamıyor

Son Güncelleme: 06.11.2023 19:42

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen alt yapı arızası nedeniyle kontuarlardan yapılan check-in işlemleri gerçekleştirilemiyor. Havalimanı yetkilileri, arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen altyapı arızası nedeniyle kontuarlardan yapılan check-in işlemleri gerçekleştirilemiyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda teknik bir arıza nedeniyle kontuarlarda check-in işlemleri yapılamıyor. Havalimanı yetkililerden yapılan açıklamada, self check-in kioks cihazları ve bag-drop'larda işlemlerin yapıldığı, diğer arızanın da giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Teknoloji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in İşlemleri Yapılamıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Performansıyla büyüleyen Sacha Boey için dünya devleri resmen yarışa girdi
20:13 İsrail'de Gazze'ye saldırıların ekonomiye bedeli ağır oldu: Aklını başına al Netanyahu
19:56 Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki soğuk zirve dünya basınında
19:43 Günler sonra ortaya çıkan olay! Bayern Münih otobüsü, Tuchel'i unuttu
19:42 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in İşlemleri Yapılamıyor
19:16 Çevreci grup, ünlü tabloya saldırdı
18:56 Adaylık kararını verecek mi? Ahmet Nur Çebi yarın basın toplantısı düzenleyecek
17:58 Gerilim giderek artıyor! Dursun Özbek, Ali Koç'a fena çıkıştı: PKK, FETÖ Türkiye'yi bölememişken sen mi böleceksin?
17:42 Oy birliğiyle kabul edildi! Galatasaray, Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasını istiyor
17:25 Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları İsrail Meclisi önünde gösteri yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2023 21:11:38. #1.13#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in İşlemleri Yapılamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement