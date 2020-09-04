Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Covid-19 denetlemesi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, denetlemelerde bulundu. Gökçen Havalimanı terminal binası apron bölgesinde denetimler yapan Vali Yardımcısı Necip Çakmak, maskelerini kurallara göre takmayan yolcuları uyardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, havalimanı terminal binası içinde ve apron bölgesinde Covid 19 tedbirlerini denetledi. Terminal içinde yer alan chek in kontuarları, yolcu bekleme bölgeleri, yeme içme alanları ve bagaj alım bölgelerinin yanı sıra uçaktan iniş yapan yolcuların bulunduğu gelen yolcu katı ve uçağa yolcu taşınmasını gerçekleştiren cobus araçlarında da incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Necip Çakmak, özellikle maskesini kurallara göre takmayan yolcuları ikaz ederken, terminal içinde yer alan bazı ticari işletmelere de sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çakmak'a denetimleri sırasında emniyet görevlilerinin yanı sıra İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney de eşlik etti.

(Tuncer Cengiz/İHA)