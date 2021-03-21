Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat uçuşları artıyor - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat uçuşları artıyor

21.03.2021 12:57
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat uçuşları artıyor, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seferlerini durduran yabancı havayollarının uçuşlarına yeniden başlamasının yanı sıra Anadolu Jet ve Pegasus Hava Yolları yeni dış hat uçuş noktaları açarak, frekans artışları yapıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seferlerini durduran yabancı havayollarının uçuşlarına yeniden başlamasının yanı sıra Anadolu Jet ve Pegasus Hava Yolları yeni dış hat uçuş noktaları açarak, frekans artışları yapıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de aşı programlarının devreye sokulması, havalimanları ve ülke genelinde sıkı salgın tedbirlerinin uygulanmasıyla mart ayında uluslararası uçuşlarda hareketlenmeler yeniden başladı.

Son olarak Azerbaycan'a ait Buta Airways, 14 Mart 2020'de iptal ettiği Sabiha Gökçen-Bakü uçuşlarını 18 Mart'ta tekrar başlatarak, daha önce Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ara verdiği seferlerine yeniden yapan 9. havayolu şirketi oldu. Daha önce Air Arabia, Air Arabia Moroc, Qatar Airways, Nile Air, Salam Air, Pobeda, Flydubai ve Jazeera Airways pandemi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan durdurdukları seferlerini yeniden başlatma kararıyla uçuşlarına başladı. Air Astana'nın düşük maliyetli havayolu şirketi Fly Arystan'ın da 28 Mart itibarıyla Türkistan ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında seferlere başlaması bekleniyor.

- Anadolu Jet dış hat seferlerini arttırıyor

THY'nin alt markası olan Anadolu Jet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaptığı dış hat seferlerini artırma ve yeni noktalara uçma kararları alarak, mart ayı itibarıyla ilk adımları attı.

Öncelikle 11 Mart'ta İran'ın Urumiye kentine haftada 2 gün uçma kararı alan şirket, 19 Mart'ta da yine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bakü'ye haftada 2 gün uçacak. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'a, Tahran'ın ardından ikinci güzergah da açıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ise Pegasus ve Buta Airways'in ardından Anadolu Jet de uçmaya başladı. 1 Nisan'dan itibaren Türkiye ve Azerbaycan arasında yapılacak olan seyahatlerde pasaport yerine yeni tip kimlik kartları ile seyahatler yapılabilecek.

Anadolu Jet'in yaz sezonunun başlangıcına kadar Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı İngiltere, Almanya, İsviçre, Bosna Hersek, Danimarka ve Fransa gibi ülkelerde yeni dış hat uçuş noktalarını açıklaması, mevcut uçuşlarında da frekans artışına gitmesi bekleniyor.

- Pegasus yurt dışı ağını genişletiyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçan yerli havayolu şirketi olan Pegasus Hava Yolları da yurt dışı ağını genişletiyor.

28 Mart'ta Ukrayna'nın Odessa kentine haftada iki gün uçmaya başlayacak Pegasus, 7 Mayıs'ta ise Gürcistan'ın Batum kentine de yine haftada iki gün sefer düzenleyecek. Pegasus'un da önümüzdeki günlerde hem yeni dış hat noktalarını açıklaması hem de mevcut dış hat sefer sayılarını artırması bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan halihazırda 37 ülkeden 117 destinasyona seferler yapılıyor. Bu seferlerin 80'i uluslararası, 37'si ise yurt içi uçuş noktasına oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat uçuşları artıyor - Son Dakika


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