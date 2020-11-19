İstanbul Sahiha Gökçen'de Duty Free işletmecisi değişti - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dünyanın Lider Duty Free Markası Dufry dönemi başladı. Bir süre önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan Duty Free mağazalarının işletme hakkını alan Dufry, sekiz mağazadan oluşan toplam 3.900 metrekarelik bir alanda hizmet vermeye başladı.

Malaysia Airports'un yüzde yüz hissesine sahip olduğu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (IATA Kodu: SAW), Kasım 2020'de dünyanın en büyük havalimanı duty free operatörü Dufry'e kapılarını açtı. İstanbul'un en yoğun ikinci havalimanı olan İSG, 2019'da 35,6 milyon yolcu ağırladı ve 2009-2015 yılları arasında peş peşe yedi yıl Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı seçildi. İSG, bu yıl dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen Avrupa'nın en fazla yolcu ağırlayan 10 havalimanı arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul'un yükselen yıldızı ve şehir havalimanı olarak konumlandırılan İstanbul Sabiha Gökçen, Dufry'ye de perakende varlığını genişletmek için güçlü bir önerme sunuyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seyahat perakendeciliği alanında dünya lideri Dufry'nin itibarından yararlanmayı hedeflediğini belirten Malaysia Airports Grup CEO'su Dato' Mohd Shukrie Mohd Salleh şu açıklamada bulundu: "Bu iş birliği her iki tarafa da kazanç sağlayacak. Dufry'nin aramıza katılmasıyla tanınmış uluslararası ve yerel markaların ürün çeşitliliği sayesinde havalimanında daha kapsamlı bir seçki sunabilecek, ileri teknolojili mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatabileceğiz. Dufry duty free mağazaları da dijital teknolojiyle bu deneyimi ileriye taşıyacak. Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 22 milyonluk bir nüfusa hizmet verme potansiyeli ve hızla büyüyen bir şehir havalimanı olarak ünü de Dufry'ye güçlü bir müşteri tabanı kazanma ve Türkiye'deki konumunu sağlamlaştırma fırsatı sağlayacak."

Dufry, sekiz mağazadan oluşan toplam 3.900 metrekarelik bir perakende alanına sahip olacak. Bu mağazalarda içki, tütün, parfüm ve kozmetik, ayrıca aksesuar ve şekerleme gibi temel duty free kategorilerinde cazip ürünler satışa sunulacak. Türkiye'nin kültürel mirasını ve spesiyalitelerini sergileyen bir ortam oluşturacak yerel yiyecek ve hediyelik eşya markalarından oluşan rafine bir seçki de alışveriş deneyimini bütünleyecek ve geliştirecek. - İSTANBUL