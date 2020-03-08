SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HEDİYE DAĞITILDI - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar günü için, terminal binasına gelen kadın yolculara, kadınların yapmış olduğu ürünlerden oluşan hediyeler takdim edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. "Kadın Eliyle" adını taşıyan kooperatiflere üye toplam 303 kadın üreticinin elinden çıkan ürünler terminal binasına gelen kadın yolculara havalimanının kadın çalışanları tarafından hediye edildi.

"KADINLAR ÜRETTİKÇE GÜÇLÜ"

Bir kadın yolcu, "Tam İstanbul'dan ayrılırken çok güzel bir hediyeyle karşılaştık. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ve kadın üreticilere çok teşekkür ederiz. Kadınlar ürettikçe daha da güçlü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kadınlara hediye taktimi

-Havalimanı içerisinden detay

-Teşekkürlerini ileten kadınlar

- İstanbul