SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA HAREKETLİ ANLAR

-Genel ve detay görüntüler

-Görgü tanığı ile röp

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KORSAN TAKSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ana giriş kapısında 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açıldı. Kurşunlardan biri özel harekat polislerinin minibüsüne isabet etti.

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